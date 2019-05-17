Итальянец Маснада выиграл шестой этап Джиро д'Италия

Итальянский велогонщик команды Androni Giocattolli-Sidermec Фаусто Маснада стал победителем шестого этапа престижной веломногодневки "Джиро д'Италия". Путь спортсменов пролегал между итальянскими местечками Кассано и Сан-Джованни-Ротондо.

Маснада преодолел дистанцию в 238 километров за 5 часов 45 минут и 1 секунду. Следом за ним с пятисекундным отставанием к финишу приехал еще один итальянец Валерио Конти, представляющий команду UAE Team. Третий – испанец Хосе Рохас из Movistar. Он приехал через 38 секунд после победителя.

Среди российских велогонщиков лучшее время показал Павел Сиваков, выступающий за Ineos. Он 36-й. Спринтер Katyusha-Alpecin Ильнур Закарин завершил гонку на 60-м месте, а его партнер по команде Дмитрий Страхов – на 62-й строчке.

По итогам шести этапов возглавляет генеральную классификацию все тот же Конти со временем 25 часов 22 минуты ровно. В Топ-3 также входят итальянец Джованни Карбони из Bardiani CSF с отставанием в 1 минуту 41 секунду, а также француз Нанс Петерс из AG2R La Mondiale (+2.09). Лучший среди россиян все тот же Сиваков – в таблице он 28-й. Закарин следует за соотечественником и занимает 29 место.