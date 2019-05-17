Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

Специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции впервые с 1974 года создается в России. Этим занимается климовский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, который входит в "Ростех".

До недавнего времени конкретная задача по созданию новых патронов просто не ставилась, отметил гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков. Сейчас на предприятии делают новый патрон калибра .338 Lapua Magnum – 8,6х80 миллиметров. Кроме снайперского оружия этот патрон используют спортсмены и охотники, сообщает РИА Новости. Он подходит для российских винтовок производства ORSIS и "Царь-пушка". Пуля такого патрона способна пробить любой даже тяжелый бронежилет, бетонный забор или стальной 24-миллиметровый лист. Патроны .338 Lapua Magnum используются на охоте на опасных и крупных животных – медведей, крупных копытных, крокодилов и кошачьих, но непригоден для охоты на крупных африканских животных – слонов, носорогов и бегемотов.

Для разработки нового патрона нужно будет создать оборудование для производства, разработать новые пороха, капсюли и так далее, пояснил Альберт Баков. В России такой патрон производят два предприятия – Ульяновский и Новосибирский патронные заводы.

Кроме того, отметил гендиректор ЦНИИточмаш, есть задача поработать с патроном 7,62х39 миллиметра и улучшить его качества.

На ЦНИИточмаш в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник" уже созданы два новых патрона повышенного бронепробития и кучности калибра 5,45 миллиметра, добавил главный конструктор боевой экипировки ЦНИИточмаш Игорь Некрасов.

Начинавшее в 1944 году как Научно-исследовательский институт стрелково-пушечного вооружения авиации предприятие также уже завершило опытно-конструкторскую работу "Аверс". В ее рамках создан патрон калибра 12,7 миллиметра, способный поджигать тяжелые виды топлива.