Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Входящий в состав Национальной гвардии Южной Дакоты истребитель F-16 рухнул на крышу склада, прилегающего к взлетно-посадочной полосе на авиабазе в пригороде Лос-Анджелеса. По данным CNN, причиной крушения стал отказ гидравлической системы самолета, о чем пилот доложил перед катапультированием. Момент падения сняла камера наблюдения.

Авария произошла в 15:45 по местному времени на March Reserve Air Force Base в городе Риверсайд. На кадрах видно, как летевший на низкой высоте истребитель врезается в крышу складского комплекса.

На месте возник пожар, но он был быстро потушен. Пилота и нескольких сотрудников комплекса доставили в больницу на осмотр, хотя они не получили серьезных травм. Всех людей эвакуировали из помещения, экспертам предстоит оценить уровень разрушений и пригодность здания для дальнейшей эксплуатации.