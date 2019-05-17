Санчо отказал "МанЮнайтед" из-за Лиги чемпионов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джейдон Санчо отказался пополнять ряды "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Свое решение 19-летний футболист аргументировал неучастием манкунианцев в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Санчо являлся основной трансферной целью "красных дьяволов" предстоящим летом. Личную заинтересованность в игроке проявлял главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер. Однако, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Independent, теперь в клубе потеряли надежду на приобретение юного хавбека.

Тем не менее, на Санчо по-прежнему заглядываются ведущие европейские команды. Видеть игрока у себя хотят в "Барселоне", "Реале" и "Пари Сен-Жермен". Именно французский клуб называется главным кандидатом на англичанина.