В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, несмотря на то, что Госдума еще не приняла соответствующий законопроект, пишет газета "Известия".

Теперь и кадровики, и работники смогут проводить все операции с документами онлайн. Также появилась возможность проверять записи работодателя, и передавать данные в электронном виде при трудоустройстве.

В настоящее время законопроект о введении электронных трудовых находится на рассмотрении правительства. Минтруд намерен внести его в Госдуму до 28 июля. Если парламентарии утвердят инициативу, она вступит в силу с января следующего года.

Предположительно норма начнет действовать в тестовом режиме в 2020 году, а уже через год она станет обязательной для всех работодателей.

Как пишет газета, Сбербанк может стать первой организацией, использующей электронные трудовые книжки.