"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции. Основанием стало решение фракции "Народный фронт" в Верховной раде выйти из состава коалиции, сообщает "Россия 24".

О выходе "Народного фронта" из коалиции заявил лидер фракции Максим Бурбак, передает "Интерфакс". По его словам, новые обстоятельства в украинской политике требуют максимальной консолидации сил в парламенте.

"Новый президент. Новая повестка дня. Новая коалиция", — сказал политик.

Он призвал немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий.

Прекращение деятельности коалиции автоматически лишает возможности объявить о роспуске Рады в ближайший месяц. За это время парламентским партиям предстоит согласовать новую коалицию, о чем уже заявил спикер Рады.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана в 2014 году. В нее вошли "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомич", Радикальная партия Олега Ляшко, "Батькивщина". Последние три фракции позже вышли из состава коалиции.