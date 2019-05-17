Новости В мире

Все видео этой рубрики
17 мая 201910:50

Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

Global Look Press

В пятницу парламент Тайваня одобрил законопроект, предусматривающий однополые браки, передает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, депутаты проголосовали за четвертую статью нового законопроекта, которая позволяет однополым парам регистрировать брак в государственных учреждениях. Если законопроект будет одобрен ходе третьего слушания, то Тайвань станет первым регионом в Азии, разрешившим однополые браки.

Президент Тайваня Цай Инвэнь назвала легализацию однополых браков большим шагом к настоящему равенству.

"Мы сделали большой шаг вперед к настоящему равенству и сделали Тайвань еще лучше", — написала Цай Инвэнь на своей странице в Twitter.

17 мая во многих странах отмечается день борьбы с гомофобией.

Сейчас

10:28

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

09:55

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

07:24

Запуск Falcon 9 опять отложен

06:00

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

05:47

В Персидский залив вошли американские военные корабли

03:45

РФ ответит на принятые в США санкции по акту Магнитского

00:50

Суд США вновь взял под стражу Челси Мэннинг

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

2 часа назад
"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

22 минуты назад
Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

1 час назад

Трансляции

12:45

Пресс-подход Сергея Лаврова
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

19 минут назад
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

5 часов назад
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

10 часов назад
Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

17 минут назад
В Персидский залив вошли американские военные корабли

В Персидский залив вошли американские военные корабли

5 часов назад
Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

10 часов назад
Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

Строительство храма в Екатеринбурге остановлено

13 часов назад
Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем

17 часов назад
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

10 минут назад
Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

3 часа назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

22 часа назад
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

42 минуты назад
Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

53 минуты назад
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

54 минуты назад
Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

1 час назад
Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

1 час назад
Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

3 часа назад
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

3 часа назад
Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище

3 часа назад
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

3 часа назад
Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

3 часа назад
В Швейцарии считают, что лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой

В Швейцарии считают, что лишение России права голоса в ПАСЕ было ошибкой

4 часа назад
Арестованные в США сторонники Николаса Мадуро предстанут перед судом

Арестованные в США сторонники Николаса Мадуро предстанут перед судом

4 часа назад
Самые пьющие страны в мире

Самые пьющие страны в мире

4 часа назад
Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморских границ России

Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморских границ России

5 часов назад
Обрушение здания в Шанхае: число погибших увеличилось до 10 человек

Обрушение здания в Шанхае: число погибших увеличилось до 10 человек

6 часов назад
Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями Международной контактной группы

6 часов назад
Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

Помпео рассказал о переговорах с Путиным и общих темах для США и России

6 часов назад
Россия ответит на принятые в США санкции по закону Магнитского

Россия ответит на принятые в США санкции по закону Магнитского

7 часов назад
Автор проекта пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Автор проекта пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

8 часов назад
Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

8 часов назад
Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

Следствие: Дмитрия Марьянова можно было спасти

15 часов назад
Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

Рукопись Войнича расшифрована? "Самый загадочный текст в истории" раскрывает новые тайны

18 часов назад
Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

Translatotron от Google переводит речь на лету, сохраняя голос и интонации

20 часов назад
За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

За сутки в Москве выпала месячная норма осадков, но выходные будут теплыми

20 часов назад
Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

Появились первые фото длиннобазного УАЗ Профи

21 час назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

22 часа назад
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

23 часа назад
Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

Volkswagen дал своему электропервенцу "хитрое" имя и уже обеспечил ему фурор

16.05.2019 09:54
Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

Павел Дуров объяснил, почему WhatsApp никогда не будет безопасным

16.05.2019 09:10