Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

В пятницу парламент Тайваня одобрил законопроект, предусматривающий однополые браки, передает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, депутаты проголосовали за четвертую статью нового законопроекта, которая позволяет однополым парам регистрировать брак в государственных учреждениях. Если законопроект будет одобрен ходе третьего слушания, то Тайвань станет первым регионом в Азии, разрешившим однополые браки.

Президент Тайваня Цай Инвэнь назвала легализацию однополых браков большим шагом к настоящему равенству.

"Мы сделали большой шаг вперед к настоящему равенству и сделали Тайвань еще лучше", — написала Цай Инвэнь на своей странице в Twitter.

17 мая во многих странах отмечается день борьбы с гомофобией.