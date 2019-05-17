"Соколы России" устроят грандиозное авиашоу в небе над Воронежем

22 мая в небе над Воронежем состоится грандиозное авиашоу пилотажной группы "Соколы России". Команда выступит над акваторией городского водохранилища, - передает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Военные летчики продемонстрируют зрителям фигуры высшего пилотажа. Посмотреть на выступление авиагруппы липецкого центра Воздушно-космических сил России смогут все желающие. Также в рамках мероприятия молодежные военно-патриотические движения общеобразовательных школ по громкой связи поздравят присутствующих из кабины Су-27. После этого ученики должны произнести клятву верности Отечеству и Юнармии, и пройти торжественным маршем по Адмиралтейской площади.

"В этом году юнармейцы впервые пронесут по городу гигантский флаг РФ и знамя Победы (общая площадь полотен — более 100 квадратных метров), сообщает пресс-служба ЗВО.

Парадом будет руководить начальник Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, генерал-полковник Геннадий Зибров. Также в нем будут участвовать представители областного правительства, мэрии города и работники общественных организаций.

Напомним, движение "Юнармия" было создано по инициативе Минобороны РФ и Владимира Путина. Его главная цель – патриотическое воспитание молодого поколения.