Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

Гребень скандинавского антициклона удержит солнечную майскую погоду на юге и в большинстве западных регионов европейской части России. В восточные регионы и на Урал северный ветер принесет холодный воздух, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве солнечно, без осадков, температура днем +20…+23°, ночью +7…+10°.

В Санкт-Петербурге солнечно сухо и тепло, днём +20…+23°, ночью +8…+11°.



На Русском Севере будет облачно, ветрено и дождливо. В Мурманске +5…+8°, в Нарьян-Маре и Сыктывкаре +3…+6°, в Вологде около +15°, без существенных осадков.

В Черноземье солнечно, тихо, тепло. В Белгороде, Воронеже и Липецке +20…+23°.

В Поволжье преимущественно облачно, ветрено, но обойдётся без существенных осадков. В Пензе и Самаре +15…+18°, в Саратове до +23°.

На юге тепло и солнечно. В Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону +27…+30°, в Ялте и Сочи +24…+27°.

На Урале ─ ненастно. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске +10…+13°, временами дождь.

В Западной Сибири теплее, местами пройдут небольшие дожди. В Омске и Новосибирске +15…+18°.

На юге Дальнего Востока облачно. Во Владивостоке +22…+24°, без существенных осадков, в Хабаровске в субботу дождливо +14…+16°, в воскресенье потеплеет до +20…+23°, дожди прекратятся.