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17 мая 201911:25

Игнашевич ушел с поста тренера футбольной молодежки ЦСКА

championat.com

Бывший защитник футбольной сборной России и столичного ЦСКА Сергей Игнашевич покинул пост тренера молодежной команды армейского клуба. Экс-футболист надеется в самом ближайшем будущем начать самостоятельную работу, хотя он не сообщил об имеющихся предложениях.

"Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Аксенову и всему ее штабу, — цитирует Игнашевича портал Чемпионат.Ru. – Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать".

Бывший игрок сообщил, что в ЦСКА у него нет возможности для самостоятельной работы: "Только в детской школе. А мне, имеющему богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется попробовать реализовать себя на взрослом уровне".

"Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы", — сказал Игнашевич.

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