Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

Звезда сборной Австралии по регби Израэл Фолау угодил в скандал. 30-летний спортсмен рискует завершить свою профессиональную карьеру за высказывания гомофобного содержания. Австралийский регбийный союз уже расторг контракт с игроком.

В апреле регбист "Варатас" опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram следующую запись: "Всем пьяницам, гомосексуалистам, прелюбодеям, лжецам, ворам, атеистам и идолопоклонникам! Ад вас ждет! Покайтесь! Только Иисус спасет вас". Как сообщает Спорт24.Ru, после этого он был отстранен от игры, а позже признан виновным в грубом нарушении кодекса поведения профессиональных игроков.

В сентябре сборной Австралии предстоит принять участие в Кубке мира по регби, и Фолау мог стать одним из ярких регбистов турнира, но после разрыва контракта он исключен из состава "Уоллабис" и совершенно точно не сыграет за Австралию.

Предполагается, что теперь Фолау и вовсе рискует завершить свою карьеру.