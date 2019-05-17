Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего вечером в четверг, 16 мая, пересечении проспекта Ленина и улицы Ополченской в Волгограде.

Водитель автомобиля Ford Fiesta оказался на пути у мотоциклиста. Последний не успел затормозить или совершить спасительный для него маневр, и врезался в легковушку.

После удара байкера отбросило далеко в сторону.

В результате столкновения на месте аварии погиб 32-летний водитель двухколесного транспортного средства. В больнице оказались женщины-пассажирки автомобиля Ford.

По предварительной информации, озвученной пресс-службой регионального ГУ МВД РФ, виновником инцидента является водитель легкового авто, который был обязан уступить дорогу байкеру при совершении поворота.