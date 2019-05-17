Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

Шестнадцать пожарных машин прибыли к зданию Российского университета дружбы народов на улице Миклухо-Маклая в Москве, где в подвале произошло короткое замыкание. Из аудиторий эвакуировали около 1500 человек, студенты сняли на видео обстановку рядом с РУДН.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, хотя многие студенты не сразу покинули здание, так как приняли пожарную тревогу за учебную — в университете в последние дни проходило несколько учебных эвакуаций.

На сделанных кадрах не видно дыма из подвала, о котором первоначально сообщали очевидцы. Сотрудники экстренных служб уточнили, что после короткого замыкания возникло небольшое возгорание, которое было быстро потушено.