В Кузбассе разработают экологический стандарт для добычи угля

Всероссийский съезд руководителей угольных предприятий стартовал в Кемеровской области. Мероприятие будет посвящено теме экологической безопасности. Главы компаний, а также мэры городов и районов обсудят экологическое законодательство и внедрение в отрасль новых технологий.

Также в рамках затронут вопросы разработки регионального экостандарта по добыче угля. В ближайшее время специалисты планируют изучить перспективы использования его в качестве стратегической инновационной управленческой платформы для проектного управления регионом.

Чтобы снизить негативное воздействие на природную среду и здоровье человека от добычи этого минерала, эксперты предложат самые передовые технологии по снижению негативного воздействия от его добычи, передает ГТРК "Кузбасс".