"Манчестер Юнайтед" может заменить Де Хеа на Силлессена

Клуб английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" никак не может определиться с фигурой основного голкипера. Испанец Давид Де Хеа не хочет подписывать новый контракт, пока ему не дадут рекордную для команды зарплату, и боссы "МЮ" ищут для него замену.

Де Хеа, который почти в одиночку тащит команду в ее не самый лучший сезон, решил в ходе переговоров о новом соглашении выбить себе денежное вознаграждение на уровне рекордной ставки, которую в клубе имеет только чилийский нападающий Алексис Санчес – 500 тыс. фунтов стерлингов или 575 тыс. евро в неделю.

Пока руководители "МанЮнайтед" не готовы платить столько своему вратарю и есть вероятность, что испанец покинет не только Манчестер, но и Туманный Альбион. В этой связи менеджеры "МЮ" обратили внимание на второго голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена, сообщает издание "Спорт-экспресс". 30-летний голландец из-за отсутствия игровой практики выразил желание покинуть каталонский клуб и стал целью для англичан.