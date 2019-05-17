Икер Касильяс завершит карьеру футболиста в конце мая

Чемпион мира в составе сборной Испании, а ныне вратарь "Порту" Икер Касильяс в скором времени завершит профессиональную карьеру футболиста. Главной причиной такого решения стал сердечный приступ, который он перенес в начале мая.

Ожидается, что о своем окончательном решении Касильяс объявит после того, как завершится футбольный сезон в Португалии, сообщает ТАСС со ссылкой на АВС. В сезоне "драконам" осталось провести два матча – встречу чемпионата Португалии против "Бенфики" 18 мая и финал Кубка страны против лиссабонского "Спортинга", который состоится 25 мая.

Напомним, что накануне испанец был госпитализирован после того, как почувствовал ухудшение своего самочувствия во время тренировочного занятия "Порту". В госпитале ему потребовалась операция, но его жизнь была вне зоны риска. Его участие в играх полностью исключено.