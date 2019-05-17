Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

Россия не собирается выходить из Совета Европы и не отказывается от своих выполнения обязательств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе министерской сессии комитета министров Совета Европы, которая проходит в Хельсинки.

"Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые", — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия ценит вклад Совета Европы в развитие российского национального права, реформирование судебной системы, а также решение гуманитарных вопросов. Наша страна заинтересована в продолжении работы в Совете Европы на основе норм международного права и принципов Устава ООН.

Кроме того, Лавров напомнил, что впереди выборы генерального секретаря Совета Европы, и предупредил, что неучастие российской делегации в голосовании будет иметь далеко идущие последствия.



Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия заинтересована в работе в ПАСЕ, но только на равноправной основе. То есть речь идет "о полноправном и равноправном участии российской делегации во всех механизмах", передает "Интерфакс".