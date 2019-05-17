Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

Днем в пятницу, 17 мая, на трассе в окрестностях Тюмени в районе населенного пункта Тураево произошло обрушение надземного пешеходного перехода.

Как сообщают местные СМИ, переход рухнул после того, как в него врезался грузовик, перевозивший негабаритный груз.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.