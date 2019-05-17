Василевский – в старте сборной России на матч против Латвии

Вратарь сборной России по хоккею Андрей Василевский выйдет на матч чемпионата мира против команды Латвии с первых минут. Об этом в преддверии поединка сообщил главный тренер национальной сборной России Илья Воробьев.

"Василевский будет играть против сборной Латвии в субботу", — приводит слова Воробьева РИА Новости.

Напомним, что голкипер провел за "красную машину" три матча группового этапа мирового первенства из четырех. В двух из них он сохранял свои ворота в неприкосновенности. Все за три встречи Василевский отразил 63 из 65 бросков.

Матч между сборной России и Латвии состоится в субботу, 18 мая, в Братиславе на "Ондржей Непела Арене". Начало встречи – в 13:15 по московскому времени.