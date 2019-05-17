Библиотечной столицей России в 2020 году станет Петрозаводск

Петрозаводск выбран в качестве Библиотечной столицы России в 2020 году, — сообщает ГТРК "Карелия" в пресс-службу Минкульта республики. Решение объявили 16 мая на закрытии Всероссийского библиотечного конгресса в Туле.

Глава Министерства культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина поздравила с этим событием замминистра культуры Карелии Варвару Лебедеву, и в качестве символа теплоты и дружбы вручила самовар. "Для нас большой честью станет провести в Петрозаводске библиотечный конгресс 2020 года. Тем более, что мероприятие будет приурочено к 100-летнему юбилею Карелии. Мы продолжим наше плодотворное профессиональное общение, начатое в Туле", — прокомментировала Варвара Лебедева.

Карельским специалистам за вклад в развитие библиотек вручили грамоты. Наградами были отмечены главный библиотекарь и ученый библиотекарь Национальной библиотеки Республики Карелия.

Напомним, проходивший в Туле библиотечный форум этого года посвятили разработке концепций развития библиотечного дела в стране. В частности, обсудили вопросы формирования электронных библиотечных ресурсов, пополнения и сохранности фондов.