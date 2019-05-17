Серб за серба ответит. "Айнтрахт" нашел замену Йовичу в лице Костича

Клуб немецкой футбольной бундеслиги, лидер атак которого серб Лука Йович нынешним летом переберется в мадридский "Реал", решил заключить полноценный контракт с другим представителем балканской страны хавбеком Филипом Костичем.

Полузащитник из Сербии провел уходящий сезон в немецкой команде на правах аренды, а права на Костича принадлежали "Гамбургу". Теперь, как сообщает официальный сайт "Айнтрахта", контракт 26-летнего серба выкуплен и он заключил соглашение до лета 2023 года.