Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и Ко

Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда из Украины 180 чиновников, среди которых действующий президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди третьих лиц, кроме вышеперечисленных, в списке указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов Правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, судьи Верховного суда и члены Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает пресс-служба суда на официальном сайте.

Поясняется, что в иске суд просят признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины и Службы безопасности относительно несоблюдения всех мер для обеспечения защиты национальной безопасности и отсутствия противодействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности, которые могли совершать коррупционные преступления.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала в Facebook данную ситуацию, назвав ее "достойным отношением к националистам". По ее мнению, раз они считают, что Украина — превыше всего, то пускай живут там без права выезда.