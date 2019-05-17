"Самую полезную рыбу в мире" предложили разводить на фермах

16 мая в рамках дискуссионного клуба в Проектном офисе развития Арктики ("ПОРА") ученые из Сибирского федерального университета рассказали о том, почему боганидский голец — еда будущего.

Боганидский голец (палия) Salvelinus boganidae обитает в некоторых заповедных озерах Таймыра. Группа ученых под руководством проректора по науке, директора Экологического фонда СФУ профессора Михаила Гладышева проанализировала содержание в нем полезных для человека веществ. Выяснилось, что содержание длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе рыбы — 32,8 мг/г. Это значительно больше, чем в сардинах и других видах морской рыбы, которые ранее считались самыми полезными. При этом промышленная добыча гольца невозможна, поскольку вид является редким.

"Боганидский голец способен помочь решить стратегически важную проблему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются наиболее частой причиной смертности в России (55% случаев). Его можно назвать самой полезной рыбой в мире, это ценнейший продукт арктической диеты. Для того чтобы профилактика сердечно-сосудистых заболеваний была эффективной, нужно съедать всего 20—30 граммов этой рыбы в день. Разные виды рыб могут отличаться по содержанию ПНЖК в 300 раз: тилапии, например, нужно съесть 12,5 килограмма для достижения того же эффекта. Имеет смысл внедрить боганидского гольца в аквакультуру, чтобы выращивать на территории всей страны, по аналогии с культурой радужной форели", — заявил Михаил Гладышев.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Александр Махров рассказал, что в России уже есть опыт разведения арктического гольца — в частности, в Карелии и Ленинградской области. По словам ученого, гольца сложнее выращивать, чем форель.

"Однако арктические гольцы очень перспективны для России именно потому, что они более холодолюбивы, чем традиционные объекты выращивания", — отметил Махров.

По словам директора по развитию компании "Национальные рыбоводные технологии" Анны Ярцевой, сейчас технологии достигли такого уровня развития, что при желании выращивать холодолюбивые виды рыб в Подмосковье можно поставить установку замкнутого водоснабжения и охлаждать воду. Вопрос в экономической эффективности.

"У нас есть возможность создать уникальный российский продукт, но для того, чтобы он получил широкое распространение, должна быть разработана достаточно простая и экономичная технология его производства. Рыбу сложно везти через всю страну. При этом у населения есть очевидный запрос на качественные полезные продукты", — рассказала Ярцева.

Борис Тарасов, генеральный директор "ПОРА", к. м. н., отметил, что возможное разведение арктического гольца в аквакультуре является отличным примером проекта "ПОРА" "Арктическая диета" в действии.

"В перспективе передовые технологии позволят масштабировать употребление этой полезнейшей рыбы на всю страну, что непросто сделать для других арктических продуктов. Например, северные регионы с трудом справляются со своим внутренним спросом на дикоросы и оленину. В данном случае можно говорить об удивительном сочетании полезных свойств в арктическом гольце для здорового образа жизни россиян: чистота Арктики и уникальные свойства полиненасыщенных жирных кислот в максимальном для рыбы количестве. Такого больше нет нигде", — подчеркнул Борис Тарасов.

"Нельзя забывать, что речь идет еще и о сохранении уникального вида. Биоразнообразие в мире очень упало за последние 5—10 лет, то же самое происходит в России. Вы знаете, что многие виды животных сохранились только в зоопарках, и их удалось вернуть в природу благодаря разведению в неволе. Если будет налажен процесс воспроизводства, мы сохраним уникальный генофонд", — напомнил собравшимся Юрий Дгебуадзе, академик, председатель секции общей биологии Российской академии наук.

Дискуссия о разведении гольца прошла в рамках проектов "ПОРА" "Арктическая диета" и "Дискуссионный клуб". Цель проекта "Арктическая диета" — популяризация уникальных северных продуктов среди населения центральной части России, а также оказание содействия отечественным компаниям, работающим на территории Арктической зоны РФ, по выходу на новые рынки.