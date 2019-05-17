Тема:

Арктика 8 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 мая 201913:40

"Самую полезную рыбу в мире" предложили разводить на фермах

16 мая в рамках дискуссионного клуба в Проектном офисе развития Арктики ("ПОРА") ученые из Сибирского федерального университета рассказали о том, почему боганидский голец — еда будущего.

Боганидский голец (палия) Salvelinus boganidae обитает в некоторых заповедных озерах Таймыра. Группа ученых под руководством проректора по науке, директора Экологического фонда СФУ профессора Михаила Гладышева проанализировала содержание в нем полезных для человека веществ. Выяснилось, что содержание длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в этой породе рыбы — 32,8 мг/г. Это значительно больше, чем в сардинах и других видах морской рыбы, которые ранее считались самыми полезными. При этом промышленная добыча гольца невозможна, поскольку вид является редким.

"Боганидский голец способен помочь решить стратегически важную проблему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются наиболее частой причиной смертности в России (55% случаев). Его можно назвать самой полезной рыбой в мире, это ценнейший продукт арктической диеты. Для того чтобы профилактика сердечно-сосудистых заболеваний была эффективной, нужно съедать всего 20—30 граммов этой рыбы в день. Разные виды рыб могут отличаться по содержанию ПНЖК в 300 раз: тилапии, например, нужно съесть 12,5 килограмма для достижения того же эффекта. Имеет смысл внедрить боганидского гольца в аквакультуру, чтобы выращивать на территории всей страны, по аналогии с культурой радужной форели", — заявил Михаил Гладышев.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Александр Махров рассказал, что в России уже есть опыт разведения арктического гольца — в частности, в Карелии и Ленинградской области. По словам ученого, гольца сложнее выращивать, чем форель.

"Однако арктические гольцы очень перспективны для России именно потому, что они более холодолюбивы, чем традиционные объекты выращивания", — отметил Махров.

По словам директора по развитию компании "Национальные рыбоводные технологии" Анны Ярцевой, сейчас технологии достигли такого уровня развития, что при желании выращивать холодолюбивые виды рыб в Подмосковье можно поставить установку замкнутого водоснабжения и охлаждать воду. Вопрос в экономической эффективности.

"У нас есть возможность создать уникальный российский продукт, но для того, чтобы он получил широкое распространение, должна быть разработана достаточно простая и экономичная технология его производства. Рыбу сложно везти через всю страну. При этом у населения есть очевидный запрос на качественные полезные продукты", — рассказала Ярцева.

Борис Тарасов, генеральный директор "ПОРА", к. м. н., отметил, что возможное разведение арктического гольца в аквакультуре является отличным примером проекта "ПОРА" "Арктическая диета" в действии.

"В перспективе передовые технологии позволят масштабировать употребление этой полезнейшей рыбы на всю страну, что непросто сделать для других арктических продуктов. Например, северные регионы с трудом справляются со своим внутренним спросом на дикоросы и оленину. В данном случае можно говорить об удивительном сочетании полезных свойств в арктическом гольце для здорового образа жизни россиян: чистота Арктики и уникальные свойства полиненасыщенных жирных кислот в максимальном для рыбы количестве. Такого больше нет нигде", — подчеркнул Борис Тарасов.

"Нельзя забывать, что речь идет еще и о сохранении уникального вида. Биоразнообразие в мире очень упало за последние 5—10 лет, то же самое происходит в России. Вы знаете, что многие виды животных сохранились только в зоопарках, и их удалось вернуть в природу благодаря разведению в неволе. Если будет налажен процесс воспроизводства, мы сохраним уникальный генофонд", — напомнил собравшимся Юрий Дгебуадзе, академик, председатель секции общей биологии Российской академии наук.

Дискуссия о разведении гольца прошла в рамках проектов "ПОРА" "Арктическая диета" и "Дискуссионный клуб". Цель проекта "Арктическая диета" — популяризация уникальных северных продуктов среди населения центральной части России, а также оказание содействия отечественным компаниям, работающим на территории Арктической зоны РФ, по выходу на новые рынки.

Ранее по теме

Сейчас

13:48

Схвачены причастные к убийству Александра Захарченко

13:42

ЕС будет вводить санкции за "кибератаки против третьих стран"

13:05

Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и Ко

13:00

Завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

12:44

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

10:28

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

09:55

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

35 минут назад
Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

2 часа назад
В Москве прощаются с Сергеем Доренко

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

1 час назад
Завершение строительства СП-2 могут перенести

Завершение строительства СП-2 могут перенести

1 час назад
"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

2 часа назад
Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

4 часа назад
Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

37 минут назад
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

13 часов назад
Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

4 часа назад
Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

2 часа назад
Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

2 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

1 час назад
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

2 часа назад
Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

5 часов назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

55 минут назад
Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

58 минут назад
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

1 час назад
Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

1 час назад
Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

1 час назад
Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

1 час назад
Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

1 час назад
За дачниками будут следить с воздуха

За дачниками будут следить с воздуха

2 часа назад
ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

2 часа назад
Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

2 часа назад
Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

2 часа назад
10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

3 часа назад
Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

3 часа назад
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

3 часа назад
В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

3 часа назад
Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

4 часа назад
Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

4 часа назад
Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

5 часов назад
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

6 часов назад
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

6 часов назад
Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

6 часов назад
Самые пьющие страны в мире

Самые пьющие страны в мире

7 часов назад
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

7 часов назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

16.05.2019 11:11