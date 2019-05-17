Победы Ковачу не помогут: "Бавария" готова уволить главного тренера

Мюнхенская "Бавария" продолжает оставаться главным претендентом на победу в чемпионате и Кубке Германии. При этом и руководство, и ведущие игроки клуба недовольны главным тренером хорватом Нико Ковачем, которому грозит отставка.

Инсайдеры интернет-издания Spox.Com сообщили, что Ковач покинет мюнхенский клуб и в случае "золотого дубля" в национальных турнирах, и если титулы ускользнут от "Баварии". Ранее в сети пришла информация, что работой Ковача разочарован ряд игроков, которые критикуют его за однообразие тренировок и отсутствие тактической гибкости.

Баварцы имеют двух кандидатов на замену хорвату: это голландцы Марк ван Боммел и Эрик тен Хаг. Оба они работают на родине в клубах-конкурентах – в ПСВ и "Аяксе" соответственно.

42-летний ван Боммел играл за "Баварию" пять сезонов и дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Германии и страны. Тен Хаг с амстердамским клубом обошел ПСВ ван Боммела в таблице и добрался сместе с "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов.