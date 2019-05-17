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Выборы на Украине 1 час назад
Луценко: Зеленский все же сможет распустить Раду
Владимир Зеленский после инаугурации сможет досрочно прекратить полномочия депутатов Рады и назначить внеочередные парламентские выборы. Это пояснение дала представитель президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко, комментируя выход фракции "Народного фронта" из правящей коалиции.
При этом Ирина Луценко добавила, что "Блок Петра Порошенко" готов как к очередным, так и к внеочередным выборам. "Интерфакс" сообщает, что Ирина Луценко подала Петру Порошенко прошение об увольнении ее с должности представителя президента Украины в Верховной раде.
"Народный фронт" – вторая по численности фракция Рады. После заявления ее лидера Максима Барбака о выходе из правящей коалиции, спикер украинского парламента Андрей Парубий объявил о прекращения деятельности коалиции "Европейская Украина" в Раде VIII созыва. Он также призвал к консультациям по формированию нового большинства. По Конституции Украины, президент имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не сформирована в течение месяца. Правящая коалиция фракций создается в течение месяца после первого заседания избранной Верховной рады после очередных или внеочередных выборов.
"Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В составе коалиции было 302 депутата. 28 февраля 2019 года по иску внефракционного депутата Андрея Деркача Окружной административный суд Киева потребовал от Рады поименный список входящих в парламентскую коалицию депутатов. Информация должна была быть подана до 12 марта. В правящую коалицию вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Объединение "Самопомощь", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". Но затем из нее вышли фракции "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины".
Впрочем, термин "коалиция депутатских фракций" был изъят из парламентского регламента еще в 2010 году. Таким образом, регламентом также не предусмотрено прекращении функционирования коалиции. Рада и правительство будут работать до следующих, очередных парламентских выборов, настаивает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Есть и другие разночтения в толковании украинского Основного закона. Рада избирается на 5 лет. Поэтому полномочия депутатов завершаются через 5 лет после принятия ими присяги, то есть 27 ноября 2019 года. Кроме того, полномочия депутатов Рады прекращаются только в день открытия первой сессии нового состава парламента, а украинский президент не может распускать парламент в течение последних 6 месяцев срока полномочий Рады.
Очередные парламентские выборы должны состояться на Украине 27 октября 2019 года. А вот точную дату первого заседания депутатов следующего созыва определить невозможно. Заседание может начаться до середины декабря. Поэтому на Украине существуют разночтения по поводу конечной даты издания президентом указа о роспуске парламента: или до 28 мая 2019 года, или до середины июня 2019 года. Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая. Отсюда следуют, что одним из его первых указов может быть и указ о роспуске украинского парламента и назначении новых выборов депутатов.
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