В Череповце пассажир выкинул кондуктора из автобуса головой на асфальт

Минувшим вечером пассажир в череповецком рейсовом автобусе выкинул женщину-кондуктора из салона.

Инцидент произошел в автобусе №13 на улице Набережная 16 мая. За несколько минут до происшествия в салон зашел мужчина с ребенком и заплатил только за себя.

Издание "Череповец" сообщило, что на просьбу заплатить за сына или подтвердить, что он младше семи лет, родитель отреагировал нецензурной бранью в сторону кондуктора.

Произошла словесная перепалка, а когда открылись двери, мужчина мощным ударом выбросил женщину наружу. Падала кондуктор вниз головой и пребольно ударилась ей о бордюр — позже приехавшие на вызов медики диагностировали у пострадавшей ушибы.

Между тем агрессивный пассажир взял мальчика за руку и попытался тихо ретироваться, однако вскоре полицейским удалось его задержать. Хулиган оказался местным 37-летним жителем, возвращавшимся вместе со своим ребенком с выставки роботов в Ледовом дворце. Выяснилось, что возраст его сына, учащегося в школе, уже не позволяет ездить бесплатно.

Мужчина объяснил, что намерения выкинуть женщину из автобуса у него не было — он просто оттолкнул ее, намереваясь выйти.

В настоящее время полицейскими проводится проверка инцидента. В отношении хулигана уже возбуждено дело об административном преследовании.