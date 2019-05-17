Тренер ЦСКА Итудис: "Реал" – еще одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис в преддверии полуфинального матча "Финала четырех" баскетбольной Евролиги против "Реала" поделился своими ожиданиями. Наставник ожидает трудный матч.

"Прежде всего, мы чувствуем гордость. Нам повезло, нам выпал честь представлять великий клуб ЦСКА, Москву, Россию, — признается Итудис, которого цитирует официальный сайт армейцев. – Мы знаем свои обязательства и ожидания болельщиков. Нам предстоит клуб с великой историей, игроками, тренерами и системой. Это еще одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться. Мы знаем все трудности, которые нас ждут впереди. Мы настроены решительно. Мы готовы".

Напомним, что матч "Финала четырех" между московским ЦСКА и мадридским "Реалом" состоится 17 мая в испанкой Витории. Начало поединка – в 22:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся турецкие клубы "Фенербахче" и "Анадолу Эфес".