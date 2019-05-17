"Николин день", "Ночь музеев" и велофестиваль: куда отправиться в выходные

Уличные представления, карнавальные шествия, концерты и экскурсии: все это ждет гостей нового фестиваля искусств "Николин день". Он открывается в Москве. Посвятить его решили морской теме — ведь Святой Николай является покровителем путешественников и мореплавателей. Еще одним значимым событием этих выходных станет масштабная "Ночь музеев".

Что происходит в музеях с наступлением темноты? Этот вопрос, наверное, интересует всех. И только увидев все своими глазами, можно поверить в реальность происходящего. В эти выходные в ночь с субботы на воскресенье галереи, заповедники, хранилища будут открыты и приглашают всех желающих к себе в гости. Начните с Музея Москвы.

Программа начинается здесь уже в шесть часов вечера — это будет барабанное шоу и показ картин в сопровождении экспериментальной музыки. А потом обязательно загляните в Музей археологии и пройдите квест, во время которого вам покажут уникальные находки.

На визит в Исторический музей закладывайте чуть больше времени: там проведут много необычных экскурсий и даже расскажут, как на Руси изготавливали доспехи и печатали книги.

В Коломенском ночью гостей ждет настоящее расследование. Гуляя по парку, можно будет узнать, кто жил в этих местах в Железном веке. Обязательно дойдите до дворца царя Алексея Михайловича: там в 10 вечера пройдут очень красочные исторические спектакли о жизни царской семьи.

Только на одну ночь свои двери приоткрывает и Центральный Банк России. Оказавшись там, вы увидите старинные деньги, шелковые купюры, антикварные сейфы, сундуки, копилки, счетную технику и многое другое. А еще можно попробовать отчеканить монетку и поднять мешок с двумя миллионами рублей.

Булгаковский дом предлагает выйти за пределы музея и совершить прогулку "По следам романа "Мастер и Маргарита". Это места, где проходил сеанс черной магии, где жила Маргарита и откуда Воланд в последний раз смотрел на столицу перед грозой. Начало — в час ночи. Будьте готовы — экскурсия пешая и длится пять часов.

А завершить свое путешествие можно в Останкинской телебашне, полюбовавшись видами ночной Москвы с высоты 340 метров.

Вход почти во все музеи свободный, но необходима предварительная регистрация. Поэтому уже сегодня стоит определиться с выбором музеев и составить свой маршрут.