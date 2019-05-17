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Ситуация в Донбассе 26 минут назад
Россиянами хотят стать почти все жители ЛНР
Есть технические квоты на выдачу российских паспортов — 500 паспортов в день. Но практически все граждане Луганской народной республики хотят получить российский паспорт, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник. Очередь на получение паспортов ЛНР, без которых российское гражданство не получить, растянулась до конца июня, сообщает ТАСС.
Иммиграционная служба, пояснил вице-спикер Совета Федерации России Юрий Воробьев, пока не может выдавать более полусотни паспортов в день. В Донецкой народной республике также отмечается повышенный спрос на паспорта ДНР. Их уже выдано около 300 тысяч, пояснил глава ДНР Денис Пушилин.
В ДНР принято 2500 заявлений на получение российского паспорта. По указу президента России, срок рассмотрения документов составляет 3 месяца. Пока процесс только начался месяц назад. При этом на территории ЛНР действуют 33 пункта по приему документов. Они оборудуются дополнительной компьютерной техникой, дополнительными рабочими местами, увеличивается время их работы.
Указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями Донбасса президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года. Путин добавил, что подписал этот указ из гуманитарных соображений, поскольку ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Желания создавать проблемы Киеву при раздаче российских паспортов у Москвы нет, подчеркнул Путин.
Ожидается, что российское гражданство решать получить до 80% жителей Донбасса.
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