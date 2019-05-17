Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру
Одна из ведущих немецких биатлонисток, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер приняла решение завершить карьеру в большом спорте. На своей лично страничке в одной из социальных сетей 25-летняя спортсменка сообщила поклонникам, что уходит на пике.
"Пришло время прощаться, — заявила Дальмайер. – После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру".
"С самого детства я полностью посвящала себя биатлону. Я пережила великолепные моменты, познакомилась с замечательными людьми, без которых все это было бы невозможно. Большое спасибо за все годы, которые я провела в этом спорте – они сделали меня тем, кто я есть", – написала немка.
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Dear fans, friends, partners and companions — it's time to say goodbye! 👋 After an unbelievably tough season full of ups and downs, I no longer feel the one hundred percent passion required for professional sport. That's why I have decided to end my active biathlon career after some time of reflection. Since my childhood, I have dedicated myself completely to biathlon, I was able to experience incredibly great and intense moments and got to know some wonderful companions and supporters, without whom all this would not have been possible. Many thanks for all the years I spent in this sport — they made me who I am! 🙏 To make room for new adventures, it's time for me to close the biathlon chapter. A detailed report about my reasons for ending my career can be found on my website — link in bio. I am looking forward to what is awaiting me now — see you out there! 🙂 Best, Laura ✌️ #bettertobefAst
Пиком карьеры для Дальмайер стали зимние Олимпийские игры 2018 года в корейском Пхенчхане, где она стала победительницей в спринте и гонке преследования, а также выиграла бронзу в индивидуальной гонке. Семь раз немка становилась чемпионкой мира.
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