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17 мая 201915:46

Лавров уточнил, где Россия не будет размещать РСМД

Михаил Терещенко/ТАСС

Европейцы не заинтересованы в возвращении американских ракет средней и меньшей дальности, считает глава российской дипломатии Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не намерена создавать и размещать ракеты средней и малой дальности там, где нет таких же американских систем. Никто не хочет в Европе повторения той истории, которая предшествовала подписанию Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), добавил Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что со 2 августа 2019 года США юридически вне Договора о РСМД, сообщает "Интерфакс". Таким образом этот договор просто прекратит свое существование.

Президент России Владимир Путин распорядился действовать в этом вопросе зеркально.Он распорядился более не инициировать переговоры с Вашингтоном. По его словам, американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога по ракетам средней и меньшей дальности.

При этом, отвечая в Хельсинки на вопросы об угрозе размещения американского ядерного оружия в Европе и подготовку к его применению, Сергей Лавров пояснил: Москва будет заниматься разработкой такого оружия, если США над ним работают.

Объявление о приостановке своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео сделали 1 февраля. При этом глава Белого дома обвинил в нарушениях договора Москву, правда, не предоставив никаких доказательств. В ответ Россия также симметрично приостановила свое участие в договоре.

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