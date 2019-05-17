Жизнь с восторгом: с Доренко простились коллеги и близкие, слушатели и зрители

В Москве простились с журналистом, главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко. На Троекуровское кладбище, где проходила церемония, пришли сотни людей — коллеги, близкие и, конечно, его слушатели и зрители.

Проститься с Сергеем Доренко пришли люди разных поколений и судеб. Те, кто работал с ним в профессии, те, кто учился у него в профессии, и его верная аудитория. Та, что всегда оставалась с ним — на телеканалах, радиостанциях и просторах Интернета.

Все, что делал Сергей Доренко в жизни, он делал с невероятным темпераментом и мощью. Неуспокоенный, неравнодушный — его таланту было тесно в профессии, его энергии было тесно в жизни.

А еще он учил свою аудиторию — слушать, думать, знать. И за это тоже ему сегодня пришли сказать "спасибо".

"Я хочу жить с восторгом", — как-то сказал Сергей Доренко. И этой максиме следовал всю свою жизнь — такую яркую, до обидного недолгую и полную удивительных человеческих и профессиональных озарений, которыми он делился с нами.