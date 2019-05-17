Тема:
"Южный" и "Северный" газопроводы 57 минут назад
Nord Stream: СП-2 еще можно реализовать вовремя
Газопровод "Северный поток — 2" еще может быть построен в запланированные ранее сроки — то есть до конца 2019 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компания-оператор Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Он напомнил, что Дания — единственная из 5 стран, мимо которых идет магистраль, пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах. Сейчас на рассмотрении Датского энергетического агентства уже находятся две заявки по "Северному потоку — 2".
"По обеим из них процесс одобрения, который включал консультации на уровне общественности и государственных экспертов на национальном и международном уровне, показал, что все технические и экологические требования соблюдены, и разрешение может быть выдано по обеим заявкам", — указал Йенс Мюллер.
Задержка сроков реализации проекта может произойти, только если газопровод будет строиться по третьему маршруту, который потребовала рассмотреть Дания. В этом случае завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года.
Компания Nord Stream 2 AG вынуждена была подать датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2", но одновременно с этим в Датский апелляционный совет по энергетике была направлена жалоба на требование разработать третий маршрут.
"В апелляции заявляется, что решение от 26 марта 2019 года является незаконным. Следовательно, оно должно быть аннулировано, таким образом, Датское энергетическое агентство сможет приступить к предоставлению разрешения по северо-западному маршруту в датской ИЭЗ без задержки", — заключил представитель Nord Stream 2 AG.
Газопровод "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.
Ранее по теме
-
Кремль отреагировал на новость о сроках реализации "Северного потока-2"2 часа назад
-
Завершение строительства СП-2 могут перенести4 часа назад
-
Германия не хочет быть американской колонией19 часов назад
-
Россия и Австрия подтвердили единство взглядов на "Северный поток-2"1 сутки назад
-
Австрийская OMV не собирается покидать "Северный поток-2"1 сутки назад
-
Сенат США подготовил законопроект против "Северного потока - 2"3 суток назад
Сейчас
Климкин подал в отставку
Картина дня
-
Зеленского лишили возможности распустить Раду
- В Москве простились с Сергеем Доренко
- Строительство храма в Екатеринбурге приостановлено
- Задержаны причастные к убийству Александра Захарченко
- Климкин подал в отставку
Евровидение-2019
-
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
- Десятка победителей первого полуфинала: подробности
- Десятка победителей второго полуфинала: подробности
- Немного роботов и баскетбольный мяч
- За две песни Мадонна получит миллион 350 тысяч долларов
Самое читаемое
-
Полиция не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"
- Умерла главный дерматовенеролог России
- Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем
- Два российских клуба подозреваются в "договорняке"
- "Отец года". Мужчина забрал из детского сада чужого ребёнка
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем вызывает отток капитала с развивающихся рынков Азии
- В Конгрессе США потребовали у Трампа доказательств "повышения угрозы со стороны Ирана"
- Самые пьющие страны в мире
- Китай продал наибольший объем гособлигаций США с 2016 года
- Чистый вывоз капитала из России удвоился в январе-апреле
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- Малолитражки и спорткары объявлены смертельно опасными
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
ФРГ не хочет быть американской колонией
- "Евровидение": что творится в фан-зонах
- Ведьмы устремились в Царицыно
Вести-Москва
-
С Доренко простились коллеги и близкие, слушатели и зрители
- Ученого и писателя Геннадия Чагина выгоняют из собственного жилья
- В столице открыт еще один участок Северо-Восточной хорды
- "Николин день", "Ночь музеев" и велофестиваль: куда отправиться в выходные
- Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом