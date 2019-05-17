Nord Stream: СП-2 еще можно реализовать вовремя

Газопровод "Северный поток — 2" еще может быть построен в запланированные ранее сроки — то есть до конца 2019 года, сообщил РИА Новости официальный представитель компания-оператор Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Он напомнил, что Дания — единственная из 5 стран, мимо которых идет магистраль, пока не дала разрешение на стройку в своих территориальных водах. Сейчас на рассмотрении Датского энергетического агентства уже находятся две заявки по "Северному потоку — 2".

"По обеим из них процесс одобрения, который включал консультации на уровне общественности и государственных экспертов на национальном и международном уровне, показал, что все технические и экологические требования соблюдены, и разрешение может быть выдано по обеим заявкам", — указал Йенс Мюллер.

Задержка сроков реализации проекта может произойти, только если газопровод будет строиться по третьему маршруту, который потребовала рассмотреть Дания. В этом случае завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года.

Компания Nord Stream 2 AG вынуждена была подать датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока-2", но одновременно с этим в Датский апелляционный совет по энергетике была направлена жалоба на требование разработать третий маршрут.

"В апелляции заявляется, что решение от 26 марта 2019 года является незаконным. Следовательно, оно должно быть аннулировано, таким образом, Датское энергетическое агентство сможет приступить к предоставлению разрешения по северо-западному маршруту в датской ИЭЗ без задержки", — заключил представитель Nord Stream 2 AG.

Газопровод "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии.