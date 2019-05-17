Судьба человека. Цыганские страсти Екатерины Жемчужной
"Я не хочу быть цыганкой", – говорила со слезами на глазах своей маме будущая знаменитая актриса Екатерина Жемчужная. Она тогда не знала, что именно роли цыганок в советских фильмах принесут ей всенародную любовь: Цыганка Зорица в культовом сериале "Вечный зов", Карма в комедии "Карнавал", Роза в "Кармелите". Но маленькой Екатерине казалось, что быть цыганкой – стыдно. Сколько раз ей в спину летели обидные оскорбления только из-за ее происхождения.
В какой момент она поняла, что это не проклятье, а счастье – быть цыганкой, именно такой, какой ее увидели в картине "Вечный зов". На момент съемок в сериале она уже была замужем. Они полюбили друг друга еще совсем юными, но мужу Жемчужной не нравилось, что вся страна любуется красотой его жены. Правда ли, что именно муж актрисы сделал так, чтобы она не смогла закончить съемки в знаменитом сериале и простила ли она его за это?
Казалось, карьера актрисы на этом должна закончиться, но счастливая звезда Жемчужной помогла ей остаться в профессии. Она стала солисткой знаменитого театра "Ромэн" – сбылось то, о чем она мечтала с детства.
Однажды в ее семье случилась трагедия. Будучи беременной, она поехала на тяжелые гастроли, организм не выдержал, и она потеряла еще не рожденного ребенка. Как она пережила это, как повел себя муж актрисы, чего ей стоило вернуться на сцену.
Что актриса рассказала о съемках в картине "Вечный зов"? Какие телеграммы прятал муж от Екатерины? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".
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