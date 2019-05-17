Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят остался доволен квалификацией во время Гран-при Испании и последовавшими после него тестами машин в Барселоне. Он отметил прогресс, которого "конюшня" добилась в проведении квалификационных заездов.

"На мой взгляд, ситуация заметно улучшилась. Теперь у меня есть скорость и понимание того, что мне требуется от машины, чтобы выжать максимум в квалификациях. В двух первых квалификациях в сезоне мы не до конца понимали, как правильно действовать, но после этапа в Бахрейне поняли, что именно нам требуется", — сказал россиянин.

"Уже в Китае мы добились прогресса, в Бахрейне сделали шаг вперед, а потом еще по одному в Баку и Барселоне, — цитирует Квята интернет-портал F1i.Com. – Надеюсь, мы уже многое понимаем в особенностях работы машины".

Российский пилот признался, что квалификация была слабым местом его механиков: "Но теперь я бы сказал, что мы смотримся очень неплохо. Впереди нас только [команда] Haas, так что мы можем быть довольны. Думаю, в Испании у нас был шанс показать лучший результат среди команд из середины пелетона".