"Ауди" разорвало пополам после столкновения со столбом на юге Москвы

Лихач на Audi Q7 в буквальном смысле разделил свою машину на две части, врезавшись в фонарный столб на юге столицы. С места ДТП разогнавшийся до 200 км/ч водитель, как уверяют очевидцы, сбежал. Последствия аварии сняли на видео.

"Вот с этой горки, как с трамплина, влетели в столб. Пассажиры выбрались из машины и сбежали", — рассказал автор записи.

ДТП произошло ранним утром 17 мая на Нагатинской набережной. На кадрах видны вырванный из земли столб и разорванный на две части кроссовер, у которого продолжают работать аварийные сигналы.

Очевидцы обратили внимание на отсутствие крови в салоне, что свидетельствует о том, что авария обошлась без серьезных травм. Полицейские сейчас пытаются установить местонахождение владельца автомобиля.