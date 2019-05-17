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17 мая 201916:19

СК "Мост" Руслана Байсарова построила морской арктический порт Сабетта

Локомотивом для роста экономики не только Западной Сибири, но и всей России уже становится полуостров Ямал. В регионе, который является кладезем важнейших природных ресурсов, идет мощное развитие инфраструктуры. В этом активно участвует опытная группа компаний СК "Мост" Руслана Байсарова. Компания сдала очередной объект — морской арктический порт Сабетта, который обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Строительный подвиг

Название Сабетта вахтовому поселку дали геологи Тамбейской нефтегазоразведочной экспедиции в 1980 году. Его строительство велось в очень непростых климатических, геологических и гидрологических условиях Заполярья, с которыми столкнулось и вновь прибывшее сюда новое поколение георазведчиков. Перед ними была поставлена серьезная задача — возвести портовые объекты буквально с нуля, начиная с организации инфраструктуры – углубления дна для обеспечения прохождения судов с необходимыми грузами.

С 2012 года строительство порта находилось два года на подготовительном этапе. Строителям гавани приходилось подстраиваться под климатические условия, ловить считаные дни быстротечного арктического лета, когда возможна навигация. За это время был создан технологический четырехкилометровый канал с 240 метрами ширины и глубиной в 12,4 метра. Первые долгожданные баржи со стройматериалами пришвартовались в Сабетте уже в октябре 2013 года.

В следующие четыре лета специалисты СК "Мост" Руслана Байсарова довели до конца работы по углублению дна, возведению береговой инфраструктуры, установке базовых гидротехнических сооружений порта и прилегающего водного пространства, ввели в строй систему управления движением кораблей и глобальную морскую систему связи, используемую в случае аварии или крушения судна.

При этом строители проявили трепетное отношение к окружающей среде: на особый контроль группа экспертов компании взяла соблюдение природоохранного законодательства для предотвращения негативного воздействия на природу.

Проекты на суше и море

Строительство порта на Ямале – лишь один из многочисленных проектов, которые курирует Руслан Байсаров. Ранее его компания успешно реализовала масштабные федеральные стройки. Среди сданных государственных объектов числятся, например, мост на остров Русский и дорожная магистраль от Адлера до Красной Поляны.

Специалистам СК "Мост" доверяют значимые инфраструктурные объекты по всей стране: сейчас они участвуют в программе модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, в частности, ведут строительство Второго байкальского тоннеля. Также они строят два трансграничных моста между Россией и Китаем. Это двухполосный автодорожный мост в Амурской области и железнодорожный — в Еврейской автономии.

Еще один актив Руслана Байсарова – "Тувинская энергетическая промышленная корпорация". Здесь также решаются масштабные задачи: разработка Элегестского угольного месторождения. Здесь проводятся комплексные работы по строительству железнодорожной ветки "Элегест-Кызыл-Курагино" и возведению перевалочного терминала в одном из дальневосточных морских портов.

Здесь инициативы Руслана Байсарова направлены на повышение уровня жизни в регионах и стране в целом: развитие областных экономик, рост внешнеторгового оборота, расширение инвестиционного сотрудничества, модернизацию приграничных зон. Помимо Дальнего Востока и Сибири бизнесмен активно интересуется и вложениями в арктический регион. Многие проекты именно на Северном полюсе задали импульс более масштабному развитию, что в свою очередь неоднократно подчеркивалось в том числе руководством страны.

Арктические перспективы "северных" проектов

Для "северных" проектов была разработана специальная государственная стратегическая программа развития Арктики до 2035 года. Начиная уже с 2020 года компания "Ямал СПГ" предполагает увеличить объем экспортной добычи до 16,5 миллиона тонн сжиженного природного газа и 1,2 миллиона тонн газового конденсата, которые будут поставляться на рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Если заданный темп будет выдержан, уже к 2030 году российская доля на рынке сжиженного природного газа составит до 15%.

Самые большие перспективы добычи газа у Южно-Тамбейского газоконденсатное месторождения, на базе которого уже строится завод по сжижению газа. Завод уже частично эксплуатируется, с него были организованы поставки первых партий СПГ на европейский рынок. Порт Сабетта построен именно с расчетом бесперебойной поставки газа группой компаний Руслана Байсарова "Мост". Но порт, главным заказчиком которого выступает ФГУП "Росморпорт", будет загружен не только газом единым: через новые терминалы будет проходить существенный объем грузов Северного морского пути.

Грузооборот в Сабетте уже растет. В частности, по итогам периода с января по сентябрь 2018 года он удвоился, а в 2017 году составлял 10,96 миллиона тонн грузов. Морской арктический порт Сабетта сейчас является основополагающим в масштабном инвестпроекте "Ямал СПГ", постоянно наращивая свои мощности.

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