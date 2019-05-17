Инцидент у "Приразломной": Москва и Амстердам урегулировали спор

Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году. Заявления двух стран опубликовано на сайте российского МИД.

Достигнутое согласие не наносит ущерба правовым позициям двух стран как по упомянутому делу, так и по любому другому вопросу, особо подчеркивается в заявлении МИД России. Это соглашение представляет собой пример дружественного урегулирования споров, отмечает российское дипломатическое ведомство. Впрочем, содержание соглашения конфиденциально, то есть не подлежит разглашению.

Активисты Greenpeace с судна Arctic Sunrise прибыли в исключительную экономическую зону России, чтобы 18 сентября 2013 года провести на платформе "Приразломная" акцию против нефтедобычи в этом регионе. Они предприняли попытку высадки и захвата буровой платформы. В пресечении этого были использованы корабль "Ладога" и вертолет. Российские пограничники высадились на борт судна с вертолета. Судно было отбуксировано в Кольский залив. 30 активистов Greenpeace были задержаны. Против них сначала была выдвинута статья "Пиратство", однако потом ее заменили на более мягкое обвинение по статье "Хулиганство". Участники акции были сначала освобождены под залог, а затем амнистированы по случаю 20-летия российской Конституции.

Дело Arctic Sunrise было заслушано 6 ноября 2013 года в трибунале ООН. Москва в слушаниях отказалась участвовать на основании оговорки при ратификации в 1997 году Конвенции ООН по морскому праву, в соответствии с которой этот трибунал был учрежден.

Нидерланды обратились в суд за компенсацией. И даже этот суд выиграли. Они должны были получить по делу 5 миллионов 400 тысяч долларов. Затем МИД России заявил, что решение арбитражного суда в Гааге по делу Greenpeace поощряет нарушение закона. Москва также не принимала участие в судебном производстве, считая, что у суда нет полномочий для рассматривания этого дела.