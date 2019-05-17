Трибуны стадиона "Динамо" назовут именем легенд клуба

Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил о том, что трибуны Центрального стадиона "Динамо" в Петровском парке будут носить имена ветеранов и легенд "бело-голубых". Однако пока это только в планах.

"В середине апреля мы встречались с болельщиками и поддержали их инициативу назвать трибуны стадиона в честь ветеранов клуба, — приводит слова Лунтовского Спорт24.Ru. – Пока мы ничего переименовывать не будем, потому что реализуется билетная программа, но уже функционирует рабочая группа, прорабатывающая не только само переименование трибун, но и оформления подтрибунного пространства, разрисовкой граффити. Также планируем установить памятник тем болельщикам, которые не дождались открытия арены".

Напомним, что первым матчем, который состоится на новой арене в Петровском парке, станет встреча между "Динамо" и тульским "Арсеналом". Она состоится 26 мая в рамках 30-го тура российской премьер-лиги.