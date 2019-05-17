Владимир Спиваков: "Такого контакта с русскими музыкантами не было со времен Ататюрка"
Турецко-российский фестиваль классической музыки только завершился, а его организаторы и участники уже строят планы на следующий год.
"Хочу привезти сюда целый симфонический оркестр", — говорит вдохновленный реакцией публики основатель "Виртуозов Москвы", Международного детского фонда, руководитель НФОР, директор Московского Дома Музыки Владимир Спиваков.
Все эти ипостаси легко позволяют обеспечить афишу мирового уровня любому фестивалю. Что маэстро и сделал на паях с турецкой стороной. Сам сыграл на скрипке Страдивари, выданной ему в пожизненное пользование, привез легендарный коллектив и представил подопечных: вышедших из Детского фонда Анну Аглатову, ныне солирующую в Большом и ангажированную всеми влиятельными оперными театрами, аккордеониста "Виртуозов" Никиту Власова и первую флейту своего Национального филармонического оркестра Сергея Журавеля,.
Открывался фестиваль сочинением турецкого классика Невита Кодаллы, над которым Владимир Спиваков работал до самого концерта: "Размечал в партитуре всё, что хочу сказать, чистил. Здесь был сын композитора и нашел много того, чего раньше не слышали. Я люблю смысл в музыке, мы же интерпретируем, важно музыку сыграть, а не только ноты". Прозвучавший вслед за турецким классиком Шостакович напомнил о временах Ататюрка, когда Турция и Россия подписали договор о дружбе и братстве. Турецкие СМИ, освещая фестиваль, вспомнили передвижную выставку 1926 года на корабле с маршрутом Стамбул – Ленинград, которую посетили 10000 человек, и приглашение Турцией в 1935 году скрипача Давида Ойстраха, композитора Дмитрия Шостаковича, пианиста Льва Оборина. Произнесенное со сцены Владимиром Спиваковым имя основателя Турецкой республики вызвало шквал аплодисментов, а после, за кулисами, маэстро продолжил экскурс в историю советско-турецких отношений: "Почти месяц, по-моему, жил у Ататюрка Шостакович, Ойстраху он подарил золотой бокс для сигарет. Могу поделиться секретом, который мне поведал уже ушедший из жизни Этьен Ватло (уникальный эксперт, с 5 метров мог сказать, что за инструмент, какого года). Он дружил с Ойстрахом и рассказал мне, что у него была скрипка Страдивари. Которую тот, как советский человек, купить не мог. Друзья и поклонники со всего мира решили сложиться на скрипку, которую заслуживал гений. И больше всех денег дали турки. Никто об этом не знает, мне рассказал Ватло".
Яркая, темпераментная оперная певица Анна Аглатова, исполнив арии Россини, Ардити, Легара, Пуленка и Делиба, улетела на Мальту – закрывать другой фестиваль. После выступления на арене гладиаторских боев она написала в своем Instagrаm: "Особенный вечер… Более 5000 зрителей собрались сегодня в Античном театре Сиде … гордость и счастье! Спасибо всем, кто создавал этот фестиваль, за искусство без границ!".
Вместе с солисткой Большого театра международный фестиваль открывал "турецкий Моцарт", как называют одного из самых ярких музыкантов современности Фазыла Сая. Начав играть в четыре года, он освоил несколько инструментов, включая редкий клавесин. Пианист и композитор выступает в престижных академических залах, на джазовых фестивалях в Монтре, Стамбуле. В своей собственной музыке соединяет джаз и фольклор. В античном театре Сай сыграл моцартовский Концерт № 12 для фортепиано с оркестром в своей экспрессивной манере – жестикулируя музыкантам и разворачиваясь к залу. После неистовых аплодисментов, требующих продолжения, пианист сыграл свое сочинение BlackEarth, в которое включил популярный в Турции марш Измира, любимый, кстати, Ататюрком. Казалось, что ни пианиста, ни "Виртуозов Москвы" зал не отпустит со сцены никогда.
Как и лауреата тридцати международных конкурсов аккордеониста Никиту Власова. Он и восемь скрипачей оркестра исполняли поочередно любимые во всем мире танго Астора Пьяццоллы, включая знаменитый цикл "Времена года в Буэнос-Айресе" и сюиту "История танго".
Владимир Спиваков покорил жителей Антальи не только своим коллективом, соло на скрипке, но и конферансом — объявляя бисы на турецком, как позже сказали слушатели, «с невероятно трогательным акцентом». Известный кунштюками маэстро вместе с "Виртуозами" исполнил на бис и пьесу-шутку Лероя Андерсона для пишущей машинки и оркестра, доведя публику до хохота, а потом вызвав слезы умиления. "Напечатанный" текст стал его заключительным словом: "Не только вы, но и мы получили огромное удовольствие от участия в Турецко-русском фестивале. В особенности хотим поблагодарить Barut Hotels. Нам было очень приятно быть с вами в течение этих трех дней. Мы еще долго будем хранить эти воспоминания в своих сердцах. Желаем вам, вашим детям и вашим родным и близким здоровья и счастья, а также процветания вашей стране. До новых встреч!" — сказал музыкант по-турецки.
"Выходит, не коснулись мира искусства никакие трения?" — спрашиваем после закрытия арт-директора фестиваля Спивакова. "Конечно, коснулись. Например, когда я был в Америке и случилась трагедия в Одессе, никто же о ней не говорил. Демонстрации против нас были. А когда людям что-то долго повторять, они начинают верить. Думаю, единственный случай за всю историю Коламбиа Артистс, устраивающей гастроли – отказ всего оркестра. Весь НФОР во главе со мной отказался туда ехать. Не люблю, когда унижают людей, которых я уважаю, с которыми работаю. Они попросили урезать состав со 100 человек до 70. И вдобавок не предложили города, в которых я часто выступал. Например, Чикаго, где у меня был дерижерский дебют с Чикагским симфоническим. Не было и Бостона, так — одна мелкота. Я поговорил с оркестром, и мы были решили отказаться. Вместо этого едем в Испанию и Прибалтику. А на следующий год – в Анталию. Турки уже показали мне, как расширят сцену. Я на этой площадке впервые, поражен, как все организовано".
Первый Турецко-русский фестиваль классической музыки проходил в Сиде с 8 по 11 мая 2019 года. Три вечера шедевры классической музыки звучали в потрясающей атмосфере 2000-летнего Античного театра – исторического памятника с уникальной архитектурой и акустикой. Концерты фестиваля посетили более 6500 зрителей.
Организатором фестиваля является группа отелей Barut Hotels. Именно поэтому в 2019 году их территория в Анталье была выбрана для серии масштабных культурных событий в рамках перекрестного Года.
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