Водитель автобуса с пассажирами догнал обидчика и затеял драку

Рядовое событие в Казани — автобус и легковушка с трудом разъехались на повороте — переросло в гонки на улице города, а затем и в драку.

Инцидент произошел сегодня, 17 мая, на улице Аделя Кутуя. На повороте повздорили водители автобуса №89 и легковушки и, казалось бы, разъехались.

Однако мужчина, сидевший за рулем перевозящего пассажиров автобуса, разозлился, догнал своего обидчика через четыре сотни метров, выбежал из кабины и устроил скандал.

К конфликту присоединился еще один мужчина, коротко, но резко высказавший свое мнение о происходящем, после чего водитель автобуса взорвался и бросился на него в рукопашную. Все это происходило на глазах у ошеломленных пассажиров.

Драку остановила женщина, работающая кондуктором в этом же автобусе, спасая, по всей видимости, своего коллегу, у которого было немного шансов выдержать бой с двумя противниками одновременно. В итоге мужчины остыли и разъехались.