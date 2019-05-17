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17 мая 201917:37

Всероссийская волонтерская акция "Том Сойер Фест" пройдет в 45 регионах

ГТРК "Поморье"

Всероссийская волонтерская акция "Том Сойер Фест" пройдет в 45 регионах. Впервые к акции присоединится Архангельск. Волонтерам предстоит заниматься не реконструкцией, а ремонтом зданий, поэтому строительные навыки не обязательны.

Сегодня на пресс-конференции рассказали, что провести фестиваль в столице Поморья предложили участники проекта "Архиважно". Участница проекта "Архиважно" Екатерина Чащина уточнила, что на объекте будет прораб и мастера, которые возьмут на контроль весь процесс. Работа волонтера будет заключаться в том, чтобы счистить, загрунтовать и покрасить фасад.

Как сообщает ГТРК "Поморье", первым объектом восстановления в Архангельске станет Бывший Марфин дом — Дом коммерческого собрания. Он принадлежит музею деревянного зодчества "Малые Корелы". Руководство идею одобрило. Заместитель директора музея "Малые Корелы" Сергей Грошев рассказал, что объект имеет статус федерального значения, требуется оформить большое количество бумаг. "Мы свои архивные изыскания проводили, подготовили проект. Мы ничего не придумываем, мы восстанавливаем историческую справедливость", — считает замдиректора музея.

В Архангельске акция "Том Сойер Фест" стартует 2 июня. Помимо ремонтных работ запланировано много культурных мероприятий с уличными концертами и театральными постановками.

Текст: ГТРК "Поморье"

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