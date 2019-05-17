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17 мая 201918:30

Разделенные сестры: в "Прямом эфире" пустили шапку по кругу ради сиамских близнецов

В далеком алтайском селе, вдали от возможностей современных реабилитационных центров живут разделенные сиамские близнецы Виола и Эвелина. Девочкам уже 6 лет. Их мама Елена Ячменева всю жизнь стеснялась рассказывать о своих дочках, и все проблемы, связанные со здоровьем детей, семья решала самостоятельно. Однако сегодня она решилась прийти в студию программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым", чтобы об их истории узнал весь мир.

Супруги Ячменевы ждали третьего желанного ребенка, когда на очередном УЗИ услышали шокирующие слова — ваши дети срослись! Девочки родились со срощенными пупочками. Когда им исполнился месяц, врачи краевой больницы решились на уникальную операцию — разделение Виолы и Эвелины. Все прошло успешно, хирурги справились на отлично.

Тогда Елене казалось, что самое страшное позади, и о том, что такое ДЦП, она ничего еще не знала. Однако на самом деле проблемы только начинались. У Виолы оказались серьезные мозговые нарушения — она может только лежать. У Эвелины мозг пострадал меньше — она подвижная, разговаривает, сама ест, но в свои шесть лет не ходит — у нее проблемы с ногами.

Девочкам необходима серьезная поддержка и реабилитация. По словам Андрея Малахова, этот выпуск программы сделан с единственной целью — чтобы весь мир узнал о Елене и ее детях, чтобы им помогли.

Целью семьи должно стать обучение девочек самих себя обслуживать, заявила в ходе программы представитель Фонда Гоши Куценко и предложила помощь.

Односельчане Елены тоже переживают за семью Ячменевых и хотят, чтобы власти им помогли — дали квартиру в райцентре, чтобы девочек легче было показывать специалистам. О том, что семью надо приблизить к реабилитационным центрам, говорил и главный детский реабилитолог Минздрава РФ Евгений Ильин. Комментируя видеозапись с девочками, он заметил, что Эвелину никто не научил правильно ходить в ходунках, а ведь помочь таким детям можно.

В ходе программы "Прямой эфир" исполнилась и мечта Елены встретиться с Зумрият Резахановой — мамой знаменитых разделенных близнецов Зиты и Гиты. Зумрият посоветовала Елене не слушать недоброжелателей, никого не бояться и не опускать рук: злые люди уйдут из ее жизни, а дочкам нужна помощь!

Чем сейчас, кроме здоровья дочери, занимается Зумрият Резаханова, и какие еще советы дали Ячменевой она и Дайва Тамулявичуте из Вильнюса — мать рожденных сросшимися Вилии и Виталии? Как турецкие врачи Гиты оценили работу российских коллег? И кто все же должен помочь семье Ячменевых материально — государство или добрые люди, которые прямо в студии уже пустили шапку по кругу? Ответы — в программе "Прямой эфир".

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