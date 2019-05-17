Постановка: в Росгвардии прокомментировали видео неудачной спецоперации

В Росгвардии назвали видео с неудачным задержанием "подозреваемых", распространяющееся в Сети, "художественной постановкой", об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения, запечатлевших, по утверждению автора ролика, действия бойцов специального подразделения Росгвардии, гонявшихся за несколькими людьми, уехавшими от правоохранителей на автомобиле Mercedes.

События, попавшие в объектив, предположительно происходили в Санкт-Петербурге, — об этом заявил Грибакин, отметивший, что действующие лица "точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом".

"Сотрудники спецназа так не работают, можно очень долго описывать несостыковки в видео — например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль "подозреваемых" не заблокирован", — отметил он.

Кроме того, была проведена архивная проверка, в ходе которой не удалось обнаружить никаких документов, которые свидетельствовали бы о проведении подобной операции.