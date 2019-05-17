Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени 17 мая, а его участниками стали два Boeing 737-800, один из которых должен был отправиться на Мадейру, а второй — в тунисский Монастир. Во время рулежки крылья самолетов слегка соприкоснулись, о полученных повреждениях пока ничего не сообщается, как и о материальном ущербе.

На место оперативно прибыли пожарные и медики, но их помощь не потребовалась. Пассажиров лайнеров — в одном находились 160 человек, в другом — 118 — вернули в терминал воздушной гавани имени Вацлава Гавела, до мест назначения их доставят другие самолеты.

Представитель аэропорта отметил, что ЧП произошло не на взлетно-посадочной полосе, а потому об отмене рейсов речь не идет, разве что немного были задержаны три рейса, чей вылет планировался сразу за лайнерами Smartwings.