Гвардиола открестился от работы в "Ювентусе"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи, которые отправляют его в Турин в качестве наставника "Ювентуса". Ранее стало известно о том, что в отставку уходит наставник "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри.

"Сколько раз я должен повторять? Я не собираюсь уходить в "Ювентус", я не поеду в Италию, — признается Гвардиола, которого цитирует Спорт24.Ru со ссылкой на Squawka News. – Меня все устраивает здесь, и я никуда не уйду. В следующем сезоне я по-прежнему буду тренером "Манчестер Сити". Я повторял это не один раз".

В "Ювентусе" хотели бы видеть у руля команды именно испанского специалиста, который за последние два сезона дважды побеждал в английской премьер-лиге, выиграл Кубок лиги и вышел в финал Кубка Англии, где 18 мая сыграет с "Уотфордом".