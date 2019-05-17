Арестован директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Он обвиняется в мошенничестве на 3 миллиарда рублей.

Уланин и неустановленные лица в качестве заключения контрактов на поставку дизельного топлива осуществили хищение денежных средств в размере 3 миллиардов рублей. Заявлено, что похищенные деньги были перечислены на счета и распределены между участниками по своему усмотрению. В связи с тем, что обвиняемый может скрыться или воспрепятствовать следствию, следователь запросил избрать Уланину меру пресечения в виде ареста до 20 июня.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Уланина меру пресечения в виде ареста до 20 июня", — передает слова судьи Евгении Николаевой из сала суда ТАСС. Прокурор также полностью поддержал ходатайство следователя.

Адвокат Сергея Уланина Елена Михайловская заявила, что ее клиент до 16 мая проходил по делу свидетелем. По ее словам, тема меры пресечения отличается от уголовного наказания, потому обвиняемый воспрепятствовать следствию не будет. "До вчерашнего дня мой подзащитный имел в деле статус свидетеля, а после допроса стал обвиняемым", — сказала адвокат. В связи с этим она попросила отказать в ходатайстве следователя и избрать Уланину меру пресечения в виде домашнего ареста. В свою очередь обвиняемый поддержал слова адвоката.

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере. По этому делу Басманный суд Москвы также отправил под арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина.