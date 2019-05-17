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17 мая 201918:55

Джиро д'Италия. Испанец Бильбао выиграл седьмой этап гонки

EPA

На дорогах Италии продолжается одна из престижнейших шоссейных многодневных гонок "Джиро д'Италия". Состоялся седьмой этап, который пролегал между Васто и Л'Акуила. Победителем стал испанец Пельо Бильбао из команды Astana Team.

Победное время испанского гонщика составило 4 часа 6 минут и 27 секунд. За это время было преодолено 185 километров. Спустя 5 секунд за ним финишировал француз Тони Галлопен из AG2R La Mondiale. Третье место – у отставшего от победителя также на пять секунд итальянца Давиде Формоло, выступающего в Bora-Hansgrohe.

Лучшим среди российских велогонщиков стал Павел Сиваков из Ineos, финишировавший на 21 строчке. Спринтер из Katyusha-Alpecin Ильнур Закарин финишировал на 30 месте.

В генеральной классификации желтая майка лидера у итальянца Валерио Конте из UAE Team Emirates. Его время составляет 29 часов 29 минут 34 секунды. Второе место занимает испанец Хосе Рохас из Movistar (+1.32), замыкает тройку лучших еще один итальянец Джованни Карбони из Bardini CSF (+1.41). Сиваков – 26-й, Закарин – 27-й.

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