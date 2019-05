Александр Овечкин номинирован на лучшую улыбку в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею и клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин включен в список номинантов на звание "Лучшая улыбка НХЛ" по версии болельщиков. Конкурировать россиянин будет с тремя другими номинантами.

Кроме Овечкина в номинацию также попали Джейсон Демерс из "Аризоны Койотс", Джефф Картер из "Лос-Анджелес Кингз" и Дастин Бафлин из "Виннипег Джетс", сообщает официальный сайт НХЛ. Каждый из игроков отличается традиционной для хоккея улыбкой, в которой отсутствует пара передних зубов.

