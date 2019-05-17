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Хоккей. Чемпионат мира-2011 14 минут назад

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17 мая 201919:53

Словацкие хоккеисты оказались сильнее французов

Lukasz Laskowski/Zuma/ТАСС

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею сыграно две встречи. В Кошице хозяева турнира словаки обыграли сборную Франции 6:3, а в Братиславе норвежская команда взяла верх над австрийцами 5:3.

Словаки к 25 минуте выигрывали 3:0, но потом расслабились и пропустили две шайбы. Однако в третьем периоде хозяева чемпионата мира забросили три шайбы, на что французы ответили одним голом. Сборная Словакии выиграла 6:3, набрала 6 очков и занимает 5 место в группе А. У французов одно очко и седьмая позиция.

Свою первую победу на турнире одержала сборная Норвегии, оказавшаяся сильнее сборной Австрии 5:3. У норвежцев 3 очка и шестое место в группе В. Австрийцы проиграли все пять встреч и идут седьмыми.

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